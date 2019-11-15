Havuç kaç kalori 1 adet havucu uyumadan önce yerseniz...

Lutein: Havuçta yüksek miktarda bulunan antioksidanlardan biri olan lutein, ağırlıklı olarak sarı ve turuncu havuçlarda bulunur ve göz sağlığı için önemlidir.

Likopen: Likopen, kırmızı ve mor havuç gibi pek çok kırmızı meyve ve sebzede bulunan parlak kırmızı bir antioksidan, kanser ve kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.