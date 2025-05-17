HAVELSAN geliştirdi seri üretime geçiyor BARKAN karada fark yaratacak
HAVELSAN'ın 2023'te envantere giren orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kararıyla seri üretimi yapılacak.
HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, BARKAN'ın 2023'ten itibaren sahadaki kullanımlarıyla ortaya çıkan geri bildirimler sonucunda harekat kabiliyeti artırıldı. Birçok faydalı yük entegrasyonu yapılan BARKAN, gerçek operasyon bölgelerinde de tüm faaliyetlerde başarılı sonuçlar elde etti.
SSB tarafından BARKAN'a ilişkin seri üretim kararı alındı. Bu kararın HAVELSAN'a bildirilmesinin ardından, mühendislik yeteneklerini artırmak amacıyla proje ekibinin büyütülmesi kararlaştırıldı.
HAVELSAN, seri üretim talebine hızlı cevap verebilmek için ekosistemine yeni ve yetkin altyüklenici firmaları da dahil etti. Platform geliştirme süreçlerini ekosistemindeki altyüklenici firmalarla yürüten HAVELSAN, en yetkin olduğu yazılım geliştirme süreçlerini de projedeki uzman mühendisleriyle gerçekleştiriyor.
Yazılım kabiliyetleri geliştirilen BARKAN'ın sahadaki operasyonel kabiliyetleri de her geçen gün artıyor. HAVELSAN, en önemli teknoloji alanlarından biri olan simülasyon teknolojilerini de BARKAN'ın geliştirme süreçlerinde kullanıyor. Sahadaki denemeler dışında simülasyon ortamındaki testler de BARKAN'ı sınıfının en güçlü ve donanımlı aracı haline getiriyor.