HAVELSAN geliştirdi seri üretime geçiyor BARKAN karada fark yaratacak

Yazılım kabiliyetleri geliştirilen BARKAN'ın sahadaki operasyonel kabiliyetleri de her geçen gün artıyor. HAVELSAN, en önemli teknoloji alanlarından biri olan simülasyon teknolojilerini de BARKAN'ın geliştirme süreçlerinde kullanıyor. Sahadaki denemeler dışında simülasyon ortamındaki testler de BARKAN'ı sınıfının en güçlü ve donanımlı aracı haline getiriyor.