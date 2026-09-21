Havale yaparken bu 7 hatayı sakın yapmayın! Yanlış giden para nasıl kurtarılır?

5. Rakamları kontrol etmeden para göndermek

Hatalı transfer yalnızca yanlış IBAN nedeniyle gerçekleşmiyor. Gönderilecek tutarın bir hanesinin fazla veya eksik yazılması da ciddi fark yaratabilir.

Bu nedenle özellikle yüksek meblağlı işlemlerde tutarın onay ekranında bir kez daha kontrol edilmesi gerekiyor.

6. Son onay ekranını atlamak

Bankacılık uygulamalarında transfer tamamlanmadan önce genellikle IBAN, alıcı adı ve gönderilecek tutarın yer aldığı bir onay ekranı bulunuyor.

Bu ekran, işlemi göndermeden önce son kontrol fırsatı sunuyor. Bilgileri okumadan doğrudan onay vermek, yapılan bir hatanın gözden kaçmasına neden olabilir.

7. Yanlış transferi fark ettikten sonra beklemek

Yanlış hesaba para gönderildiği fark edildiğinde işlemi ertelememek gerekiyor. Gönderici, mümkün olan en kısa sürede bankasıyla iletişime geçerek transferin ayrıntılarını bildirmeli.

Bankaya işlem tarihi, tutar ve transfer bilgileri verilerek izlenebilecek süreç hakkında bilgi alınabilir.