Havale yaparken bu 7 hatayı sakın yapmayın! Yanlış giden para nasıl kurtarılır?
Hızlı bankacılık işlemleri hayatımızı kolaylaştırsa da, havale ve EFT sırasında yapılan ufak hataların riskini artırır. Yanlış IBAN, hatalı miktar veya eksik açıklama gibi dikkatsizlikler sonradan büyük sorunlar doğurabilir. Bu yüzden para transferi yaparken her bilgiyi titizlikle kontrol etmek şarttır. İşte dikkat etmeniz gereken 7 husus...
Günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelen para transferlerinde işlemlerin pratikliği, güvenlik kontrolünün ihmal edilmesine yol açmamalıdır. Özellikle düzenli ödeme yapılan kişilerin kayıtlı hesap detayları ile transfer bilgilerinin her defasında yeniden gözden geçirilmesi, yaşanabilecek olası hataların önüne geçmek adına büyük bir dikkat gerektirir.
İşte dikkat etmeniz gerekenler...
1. IBAN'ı kopyalarken hata yapmak
Uzun IBAN numarasının tek bir hanesindeki yanlışlık bile transferin sorunlu hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle numara kopyalanarak girilmiş olsa dahi ödeme öncesinde ekrandaki bilgiler yeniden kontrol edilmeli.
2. Alıcı bilgilerinin doğru olduğundan emin olmamak
Transfer sırasında yalnızca IBAN'a odaklanmak da hata riskini artırıyor. Para gönderilecek kişinin adı ve soyadı kontrol edilerek işlemin doğru hesaba yapıldığından emin olunmalı.
3. Eski kayıtlı hesap bilgilerine güvenmek
Bankacılık uygulamalarında daha önce kaydedilmiş IBAN'lar işlemleri hızlandırıyor. Ancak kayıtlı bir hesabın hâlâ aynı kişiye ait olduğu varsayılmamalı. Özellikle uzun süredir kullanılmayan hesaplarda transfer öncesinde bilgiler yeniden gözden geçirilmeli.
4. Ödeme amacını açıklamamak
Para transferinin neden yapıldığını belirten açıklama, özellikle kira, borç, alışveriş veya düzenli ödemelerde önem taşıyabiliyor.
Açıklama kısmının boş bırakılması, ilerleyen dönemde işlemin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin belirlenmesini zorlaştırabilir.
5. Rakamları kontrol etmeden para göndermek
Hatalı transfer yalnızca yanlış IBAN nedeniyle gerçekleşmiyor. Gönderilecek tutarın bir hanesinin fazla veya eksik yazılması da ciddi fark yaratabilir.
Bu nedenle özellikle yüksek meblağlı işlemlerde tutarın onay ekranında bir kez daha kontrol edilmesi gerekiyor.
6. Son onay ekranını atlamak
Bankacılık uygulamalarında transfer tamamlanmadan önce genellikle IBAN, alıcı adı ve gönderilecek tutarın yer aldığı bir onay ekranı bulunuyor.
Bu ekran, işlemi göndermeden önce son kontrol fırsatı sunuyor. Bilgileri okumadan doğrudan onay vermek, yapılan bir hatanın gözden kaçmasına neden olabilir.
7. Yanlış transferi fark ettikten sonra beklemek
Yanlış hesaba para gönderildiği fark edildiğinde işlemi ertelememek gerekiyor. Gönderici, mümkün olan en kısa sürede bankasıyla iletişime geçerek transferin ayrıntılarını bildirmeli.
Bankaya işlem tarihi, tutar ve transfer bilgileri verilerek izlenebilecek süreç hakkında bilgi alınabilir.
YANLIŞ HESABA GÖNDERİLEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, IBAN üzerinden yapılan bir transferin yanlış kişiye gönderildiğinin fark edilmesi halinde ilk başvurulması gereken yer gönderici bankadır.
İşleme ilişkin bilgiler bankaya iletildikten sonra izlenecek süreç, transferin niteliğine ve paranın gönderildiği hesabın durumuna göre değişebilir. Bu nedenle yanlış transferlerde kendiliğinden çözüleceğini düşünerek beklemek yerine bankayla hızlı şekilde iletişime geçmek önem taşıyor.
TRANSFERDEN ÖNCE SON KONTROL
Para göndermeden önce yalnızca IBAN'a bakmak yerine IBAN, alıcı adı, tutar ve açıklama bölümünün tamamını kontrol etmek hata riskini azaltabilir.
Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde işlemi göndermeden önce birkaç saniye ayırarak onay ekranındaki bilgileri yeniden okumak, yanlış transfer sonrasında ortaya çıkabilecek uğraşların önüne geçebilir.