Havalar ısınıyor tarih belli oldu! Meteoroloji bugün için alarm verdi: Sağanak bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Mayıs Çarşamba'ya dair hava durumu verilerini paylaştı. Birçok şehirde sağanak bekleniyor! Öte yandan havalar yakında çok ısınacak! Uzman isim tarihi açıkladı. 14 Mayıs Pazar yani seçim günü yurtta hava nasıl onu da paylaştı.
10 Mayıs Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'ye göre bugün yağışlar Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara'nın bazı noktalarında kuvvetli olacak. Peki havalar ne zaman ısınacak? Kerem Ökten 'havalar çok ısınacak' deyip tarihi açıkladı.
Bugün hava durumu: Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Buralarda yağışlar kuvvetli
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.