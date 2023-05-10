Havalar ısınıyor tarih belli oldu! Meteoroloji bugün için alarm verdi: Sağanak bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

Bugün hava durumu: Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.