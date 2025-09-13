Havacılık tarihi baştan yazılacak! Hava yastıklı uçak geliyor
Havacılıkta çığır açacak bir yenilik ortaya çıktı. Genç mühendisler tarafından geliştirilen “Project Rebirth” sistemi, uçak kazalarında yolcuların hayatta kalma olasılığını yükseltmeyi amaçlıyor.
Hindistan’da yaşanan trajik Air India kazasından sadece üç ay sonra, mühendisler hava yolculuklarında çarpışma anlarında hayatta kalmayı mümkün kılacak yeni bir sistem geliştirdi.
“Project Rebirth” adını taşıyan sistem, uçaklarda yapay zeka destekli hava yastığı mekanizması kullanarak, muhtemel bir çarpışma anında uçak gövdesini devasa hava yastıklarıyla sararak darbeyi yumuşatıyor.
Sistem nasıl devreye giriyor?
Uçak, irtifa, hız, motor durumu, yangın, yön ve pilot tepkilerini sürekli izleyen bir AI yazılımı ile donatılıyor. Sistem, 3.000 fitin altındayken çarpışma kaçınılmazsa otomatik olarak devreye giriyor. İki saniyeden kısa sürede burun, gövde ve kuyruk kısımlarından katmanlı kumaştan devasa hava yastıkları açılıyor.
Yastıklar, uçağın gövdesini dış etkilere karşı koruyan bir koza oluşturuyor. Kabin içinde yer alan darbe emici sıvı paneller, çarpışma anında sertleşerek yolcu ve mürettebatın zarar görmesini engellemeyi hedefliyor. Eğer motorlar hâlâ çalışır durumdaysa ters itiş sistemleri ile iniş yavaşlatılıyor; değilse gaz iticiler devreye giriyor.