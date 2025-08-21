Hava sıcaklığı normalleri aşacak yarın ve yarından sonrası 40 derece olacak
TÜRKİYE'nin batısı cuma günü yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Cuma günü etkilemeye başlayacak hava sıcaklığı mevsim normallerinin yine çok üstüne çıkacak. Hafta sonu da sıcaklık sürecek ve 40 dereceleri aşacak. Aşırı sıcaklarla kavrulacak olan iller listesinde özellikle Ege Bölgesi'ndeki kentler yer alıyor. Orman yangınları açısından da çok zorlu bir hafta sonu bizi bekliyor.
Türkiye yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Batı bölgelerinde hava sıcaklığı bugün itibariyle kademeli olarak artmaya başlayacak. Hava sıcaklığı yarın pik yapacak ve mevsim normallerini fersah fersah aşacak.
EGE'DE 40 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLECEK
Özellikle Ege Bölgesi'nde birçok kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bunaltan sıcakların etkisi altında olacak. Burada da sıcaklıklar yer yer 41-42 dereceyi görecek.
CUMA GÜNÜ SICAKLAR PİK YAPACAK
Yarına gelindiğinde Ankara'da sıcaklık 34 dereceye yükselecek. İzmir 37, Aydın ve Manisa ile Balıkesir 40 derece olacak. Muğla sahillerinde 39 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. İstanbul yarın 31 derece olacak.
PAZAR GÜNÜ KARADENİZ'DE YAĞMUR VAR
Haftanın son gününde ise Karadeniz sahilleri ile ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağış beklentisi var. Karadeniz'de sahil hattı boyunca ve Yalova, Bursa ile Kocaeli dolayları pazar günü yağmurlu olacak. Yağış yeni haftanın ilk gününde Karadeniz'in batısı ile doğusundaki şehirlerde etkili olacak.