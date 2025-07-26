Hava sıcaklığı 31 ilde 40 dereceyi aştı! Meteoroloji'nin son verilerine bakın
Türkiye resmen kavruluyor. Uzun süredir etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar bunalttı.Yurt genelinde termometreler, 31 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık ise o illerde görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
Sıcaklıklar, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye ve Muş'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.
Söz konusu 31 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 50,5 derece aralığında seyretti.
Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.