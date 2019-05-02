Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz savaş uçağıyla harekata katıldı

Burada bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek bizzat terörle mücadele harekatına katıldı.