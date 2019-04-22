Hava durumuna dikkat! Meteoroloji'den iki uyarı birden geldi

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji'den iki uyarı birden geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarılar geldi. Kar ve kuvvetli rüzgar, ülkeyi terk etmiyor.

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji'den iki uyarı birden geldi - Sayfa 1

22 Nisan tarihli hava durumu tahminlerini resmi sayfası üzerinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden iki uyarı birden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, zirai don tehlikesi ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte, 22 Nisan tarihli hava durumu tahmini...

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Hava durumuna dikkat! Meteoroloji'den iki uyarı birden geldi - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hava durumuna dikkat! Meteoroloji'den iki uyarı birden geldi - Sayfa 3

Hava sıcaklığı

 Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Hava durumuna dikkat! Meteoroloji'den iki uyarı birden geldi - Sayfa 4

Rüzgar

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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