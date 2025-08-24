Hava durumu raporu geldi! Yurt genelinde bugün itibariyle başlıyor...
Boğucu sıcaklıkların yaşandığı günlerden sonra uyarı geldi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde aniden düşecek. 12 dereceye kadar düşecek sıcaklıklara ilişkin uyarı yapıldı. İşte uzmanlar ve Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri...
Türkiye günlerdir kavurucu sıcaklarla boğuşurken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Şen, sıcaklıkların bir anda 12 dereceye kadar düşeceğini ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde hissedilir bir serinleme yaşanacağını söyledi. Şen, tarih vererek uyardı.
Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşamı ve pazartesi sabahı özellikle Marmara ve Batı Karadeniz’de kısa süreli yağış ve nem artışı beklendiğini açıkladı.
Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar şu anda ortalamanın üzerinde, fakat pazar gününden itibaren ülke genelinde 12 dereceye varan bir düşüş olacak. Özellikle kuzey bölgelerde bu serinleme daha belirgin hissedilecek" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'de sıcaklıklar ortamlara doğru gelemeye başladı. Bugünkü ortalamanın üzerinde olan sıcaklıklar yarından itibaren ortalamalara ve 12 derecede ortalamanın altında seyredecek. Önümüzdeki hafta boyunca.
Pazar günü kuzey bölgeler, Batı Karadeniz'de, Marmara'da nem artacak, bulutlanma artacak çok hafif de olsa yağış görülebilir ama sadece pazar akşamı ve pazartesi sabahı ondan sonraki günlerde tekrar sıcaklıkların normalin altına düşmesi de birlikte bir serinleme olacak. Önümüzdeki hafta sonuna doğru tekrar sıcaklıklar normalin ortalamanın üzerine çıkacak."
İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...