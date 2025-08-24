Hava durumu raporu geldi! Yurt genelinde bugün itibariyle başlıyor...

Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar şu anda ortalamanın üzerinde, fakat pazar gününden itibaren ülke genelinde 12 dereceye varan bir düşüş olacak. Özellikle kuzey bölgelerde bu serinleme daha belirgin hissedilecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de sıcaklıklar ortamlara doğru gelemeye başladı. Bugünkü ortalamanın üzerinde olan sıcaklıklar yarından itibaren ortalamalara ve 12 derecede ortalamanın altında seyredecek. Önümüzdeki hafta boyunca.

Pazar günü kuzey bölgeler, Batı Karadeniz'de, Marmara'da nem artacak, bulutlanma artacak çok hafif de olsa yağış görülebilir ama sadece pazar akşamı ve pazartesi sabahı ondan sonraki günlerde tekrar sıcaklıkların normalin altına düşmesi de birlikte bir serinleme olacak. Önümüzdeki hafta sonuna doğru tekrar sıcaklıklar normalin ortalamanın üzerine çıkacak."

İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...