Hava durumu nasıl olacak? Bahar yağmurları geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde etkili olan güneşli ilkbahar havası, kısa süreliğine yerini yağışa bırakacak. İşte 5 günlük hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve güneşli hava bir süre yerini yağışa bırakıyor.
Yağmur yağacak mı?
Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yağışlı hava dalgası ilk olarak yarın yani 5 Nisan Cuma günü yurda kuzeydoğudan giriş yapacak.
Orta ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Anadolu'nun tamamında etkili olacak yağışlı hava özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın kuzeyinde yük sek miktarda yağış bırakacak.
Ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kayacak yağışlar 8 Nisan'a kadar yer yer etkisini sürdürecek.