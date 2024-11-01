Hava buz kesecek, kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen o güne işaret etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini ve Marmara dahil birçok bölgede sağanak ile karla karışık yağmurun etkili olacağını bildirdi. Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair son tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağışlı geçecek.
Yağışların Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.