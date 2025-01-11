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Hava birden değişti, kar Balkanlar'dan girdi! AKOM'dan uyarı

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Hava birden değişti, kar Balkanlar'dan girdi! AKOM'dan uyarı

Meteoroloji’nin uyarıları gerçeğe dönüşüyor, haritalarda kar sinyalleri belirginleşti. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülkemizi etkisi altına alıyor. Hava birden değişiyor, kar soğuğu ve kuvvetli yağışlar bugünden itibaren birçok bölgede etkili olmaya başlıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi günü hava durumu uyarıları...

Hava birden değişti, kar Balkanlar'dan girdi! AKOM'dan uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre,  Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülkemizi etkisi altına alıyor. Kar​ soğuğu ve yağışlar, bugünden itibaren birçok bölgede kendini gösterecek. 

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Hava birden değişti, kar Balkanlar'dan girdi! AKOM'dan uyarı

Özellikle Marmara​, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şırnak çevrelerinde yağmur​ ve sağanak; Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Hava birden değişti, kar Balkanlar'dan girdi! AKOM'dan uyarı

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAFTA SONU: AKOM UYARDI
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 

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Hava birden değişti, kar Balkanlar'dan girdi! AKOM'dan uyarı

Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. AKOM, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. 

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