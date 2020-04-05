Hatice Özkoçak cinayetinde şoke eden itiraf ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında 10 yıl önce cinayete kurban gittiği anlaşılan Hatice Özkoçak katil yada katil zanlıları aranırken en büyük şüpheli Kenan Özkaçak hakkında şoke eden gerçek.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 yıl önce işlenen Hatice Özkoçak cinayeti gündeme geldi. Başını vurarak öldüğünü zannettiği annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak’ın Müge Anlı ve ekibine başvurmasıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.Peki, Müge Anlı’ya konu olan Hatice Özkoçak kimdir? Hatice Özkoçak cinayetinin katili bulundu mu? En büyük Şüpheli Kenan Özkaçak kim?
10 yıldır annesinin başını vurarak öldüğünü zanneden Ayşegül Özkaçak, 4 ay önce kendisinden saklanan otopsi raporunda yazılanları öğrenince ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında başvurdu.
Ayşegül Hanım annesinin cinayetinde arasında davalar bulunan amcasının oğlu Kenan Özkaçak ve altın meselesi yüzünden sorun yaşadığı dayısının oğlu İbrahim Sapan'dan şüphelendiğini söyledi.
Hatice Özkaçak'ın cinayetini çocukları biliyor muydu?
Ayşegül Özkaçak, dört kardeşinin de cinayet hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. Sevgi Hanım ise yayına katılan kardeşi Ayşegül Hanım'ın da annelerinin ölüm sebebini önceden bildiğini söyledi. Merhume Hatice Özkaçak'ın kızlarından Nargül Özkak'ın da gerçekleri bildiği ancak olayı örtbas ettiği iddiası canlı yayına taşındı.