Hatice ayna karşısında verdiği pozlarıyla sosyal medyada olay oldu!
Ünlü şarkıcı Hatice sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hatice bu kez ayna karşısında çektiği iddialı pozlarla gündeme geldi.
Şarkıcı Hatice Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hatice, son olarak ayna karşısında çektiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatice, paylaşımını "Yağmur hazır dinmişken bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı sokaklarına. Bakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı... İyi geldi" notunu düştü.
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Şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar geldi. Hatice'nin bir takipçisi "Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla" yorumunda bulundu.
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Şarkıcının pozu kısa sürede 3 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.
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