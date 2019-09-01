Hataylı Hanifi Kınalı at üstünde 60 yıldır elma sataraka geçiniyor

"Kendimi bildim bileli at ve eşeğe biniyorum"

Ata binmeyi küçük yaşlarda babası ile öğrendiğini anlatan Kınalı, "Kendimi bildim bileli at ve eşeğe biniyorum. 1948 doğumluyum, 70 yaşın üzerindeyim. Bağ bahçemiz var, meyveler olana kadar Allah razı olsun hükümetimizin, devletimizin yokluğunu vermesin yaşlılık maaşı alıyorum ve onunla geçiniyorum. Bahçede yetiştirdiğim elmaları bazen pazarlarda, bazen sokak aralarında satıyorum." dedi.