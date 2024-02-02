Hatay'ın kalbiydi! Deprem öncesi ve deprem sonrası hali yürekleri burktu
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehir adeta yok oldu ve binaların yerini araziler aldı. Drone pilotu Alper Şener; Antakya ilçesinde bulunan ve en işlek cadde olan Saray Caddesi’ni depremden yaklaşık 1 ay önce görüntüledi.
Depremin vurduğu Hatay’ın kalbi olan Saray Caddesi’nin deprem öncesi ve deprem sonrası hali yürekleri burktu.
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Drone pilotu Alper Şener; Antakya ilçesinde bulunan ve en işlek caddesi olan Saray Caddesi’ni depremden yaklaşık 1 ay önce görüntüledi. Şener, depremin 2. günündeyse tanınmaz hale gelen caddeyi yeniden görüntüledi.
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Şener’in kayıt altına aldığı görüntülerde Saray Caddesi’nin adeta yok olduğu görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.
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