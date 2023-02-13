Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti
KAHRAMANMARAŞ merkezli çifte deprem felaketinin yıktığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'ten kahreden görüntüler geldi. Depremin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehirlerin üzerini toz bulutu kapladı.
Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde ortaya çıkan yıkım havadan görüntülendi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'ten kahreden görüntüler geldi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.