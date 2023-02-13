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Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti

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Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti

KAHRAMANMARAŞ merkezli çifte deprem felaketinin yıktığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'ten kahreden görüntüler geldi. Depremin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehirlerin üzerini toz bulutu kapladı.

Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin 8’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde ortaya çıkan yıkım havadan görüntülendi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'ten kahreden görüntüler geldi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

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Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti

Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

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Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

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Hatay'ı toz bulutu kapladı! Yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar kahretti

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

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