Hatay'ı hobi olarak başladı! Hiç yapılmamış olanı yaptı: Görenler şaştı kaldı
HATAY'da hobi olarak başladıkları yakma sanatını gün geçtikçe geliştiren Gülbol çifti, şimdi ise yakma sanatını hiç yapılmamış olanı yaptı.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki Fransız döneminden kalma asırlık 3 katlı binada birçok tarihi mekanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş meslekleri büyük zahmetle ahşaba işleyen sanatçı çift, hoşgörü kenti Hatay'ın adını duyurmaya çalışıyor.
Gün geçtikçe kendilerini geliştiren Gülbol çifti yakma sanatını daha önce hiç yapılmamış olan deriye işliyor.
Yakma resim sanatçısı Zeynep Gülbol, yaptıkları tablolarla hem Hatay’ı anlatmaya hem de kendilerini tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.
"Bu işe yıllar önce atölyeyi ziyaret etmek ile başladım" diyen Gülbol "Daha önce ahşap üzerine yakma sanatını hiç görmemiştim. O zamanlar eşim Naim Gülbol ile tanıştım." diye konuştu.