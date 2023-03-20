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Hatay'dan korkutan görüntüler! İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

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Hatay'dan korkutan görüntüler! İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Hatay’ın İskenderun ilçesinden son gelen görüntüler korkuttu. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Hatay'dan korkutan görüntüler! İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

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Hatay'dan korkutan görüntüler! İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

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Hatay'dan korkutan görüntüler! İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi.

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Hatay'dan korkutan görüntüler! İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.

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