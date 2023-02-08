Hatay’dan 42 saat sonra gelen acı haber! Sesini duyurdu, ekipler tam çalışmaya başladığı anda...

Bunun üzerine yıkılan 5 katlı binada arama kurtarma çalışmaları başladı. İHH İnsan Hakları Yardım Derneği, Beşiktaş Arama ve Kurtarma Derneği, Jandarma ve Uluslararası Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, kendileri ile iletişime geçilen Hülya Yüksel’i kurtarmak için 10 saat boyunca hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.