BIST 5.172
DOLAR 18,87
EURO 20,12
ALTIN 1.115,23

Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi

HATAY dün gece peş peşe depremlerle sallandı. Gelen son bilgiye göre son depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 6.4 şiddetindeki depremde Gazi Mahallesi'nde bir bina yıkıldı. Enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı.

15
Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi

Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.İşte bölgeden gelen son görüntüler...

25
Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi
35
Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi
45