Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi
İhlas Haber Ajansı
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HATAY dün gece peş peşe depremlerle sallandı. Gelen son bilgiye göre son depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 6.4 şiddetindeki depremde Gazi Mahallesi'nde bir bina yıkıldı. Enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı.
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Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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