BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02

Hatay'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Hatay'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyon ve 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

İ.H.D'nin kullandığı 33 NKN 27 plakalı kamyon, Erzin gişeleri yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 DC 2885, 27 GE 878 ve 20 AEV 984 plakalı hafif ticari araçlarla çarpıştı.

16
Hatay'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

26
Hatay'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

27 GE 878 plakalı araçtaki Ahmet İşgören'in (23) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

36
Hatay'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

46