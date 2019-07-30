Hatay'da yeni alınan otomobil yandı

HATAY'ın İskenderun ilçesi Belen yolunda meydana gelen olayda; İskenderun’da bir oto galeriden aldıkları yaklaşık 70 bin lira değerindeki 31 KF 350 plakalı otomobille yemeğe giden Mahmut Üzel, ailesi ve arkadaşı Nuri Kayış üniversite kampüs bölgesine geldiklerinde duman kokusu alınca panikle araçtan indi.