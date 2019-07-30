Hatay'da yeni alınan otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da yeni alınan otomobil yandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yeni aldıkları otomobille yemeğe giden aile ölümden döndü. Seyir halindeyken alev alan araç, ailenin gözleri önünde yandı.

Hatay'da yeni alınan otomobil yandı - Sayfa 1

HATAY'ın İskenderun ilçesi Belen yolunda meydana gelen olayda; İskenderun’da bir oto galeriden aldıkları yaklaşık 70 bin lira değerindeki 31 KF 350 plakalı otomobille yemeğe giden Mahmut Üzel, ailesi ve arkadaşı Nuri Kayış üniversite kampüs bölgesine geldiklerinde duman kokusu alınca panikle araçtan indi.

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Hatay'da yeni alınan otomobil yandı - Sayfa 2

Otomobil, motorunda çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile adeta alev topuna dönüştü.

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Hatay'da yeni alınan otomobil yandı - Sayfa 3

Haber verilmesi üzerine Belen Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

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Hatay'da yeni alınan otomobil yandı - Sayfa 4

İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

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