Hatay'da yangın faciası sürüyor! Gözaltına alınanlar var
HATAY'da yanan ormanlık alan bugün tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan alevler sonucu bir evde tüp patladı. Yangın bir binaya ve bir de otomobile sıçradı. Öte yandan dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırılırken, Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.
Bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolu trafiğe kapatıldı: Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı. Diğer yandan, yangını incelemek için gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin Kara, duman çıkan noktaları kendi çabası ile söndürmeye çalıştı.