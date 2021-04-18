Topraklı tarıma göre, topraksız tarımda dönüm başına 20 bin çilek fidesi dikebildiklerini belirten Güleken, “Topraklı tarımda dönüme en fazla 5 bin fide dikebiliyorsunuz. Bu fidenin bakımı lazım ve iyi bakmak lazım. Bizim sistemde bir dönüm başına 20 bin fide dikiyorsunuz. Fide başına aldığınız ürünü hesapladığınızda topraklı tarıma göre beş kat fazla ürün alıyorsunuz."