Hatay'da temizlik işçisinin akıllara durgunluk veren ölümü!
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Hatay'dan son gelen haber korkunç! Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Kavşağı mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak çöp almak için yol kenarında duran Antakya Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.
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Kazada, temizlik işçisi Mehmet Kahraman otomobille çöp kamyonu arasında sıkıştı. Sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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