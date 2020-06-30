Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu bilgisini aldı.
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Eve operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Grekçe yazılı kitap, fil dişi, 3 sikke ve 2 heykel ele geçirdi.
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Ekipler, yabancı uyruklu A.K., T.A. ve A.S.'yi gözaltına aldı.
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