Hatay'da sokağa duvar ördü! 'Tapulu malım' dedi
HATAY 'ın Antakya ilçesinde yaşayan bir vatandaş sokağa gece yarısı 'tapulu malım' diyerek duvar ördü. Mahalleli yaşanan soruna çözüm bulunmasını istiyor.
Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yaşayan Mehmet S., tapulu malı olduğu gerekçesiyle sokağa duvar ördü. Sokak üzerinde evi olan mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyete belediye ve valiliğin çözüm bulmasını istiyor.
30 yıllık sokaklarına bir gecede duvar örüldüğünü ifade eden Hanife Başıbüyük, evine insanların zor geçtiğini, bu durum karşısında mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Başıbüyük, “Ben burada oturalı 25 yıl oldu. Bu sokağı, yol biliyorduk. Geldik evimizi, yerimizi yaptık.
Su parasını veriyorum, elektrik parasını veriyorum, çöp parasını veriyorum, ben mağdurum yavrum, benim doğalgazım yok. Adam evimi, yolumu kapattı.
Ben daha ne diyeyim, ihtiyar adamım var, düşkünüm var, dışarı çıkaramıyorum. Ben mağdurum bu yapılan işten. Bu adam benim evimin önünü kapattığından bu yana, ben ne yapayım, nereye gideyim?