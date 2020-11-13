Hatay'da sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiler! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar
HATAY’da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dönemde, evde karantinadayken Sedef Kanal ile Berna Karadağ hobilerini işe çevirdi.
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de koronavirüsün hızla yayılması üzerine belirli dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Virüsün ilk pik yaptığı dönemde karantinada oldukları evde çok fazla vakit geçiren ev hanımları Sedef Kanal ve Berna Karadağ, çeşitli el işi ürünleri tasarlamaya başladı.
Yaptıkları sukulent-kaktüs saksıları, seramik heykeller, hediyelik eşyalar ve magnetleri çok beğenilen iki arkadaş, bir süre çevresindeki arkadaşlarına ve sosyal medyada satış yaptı.
Hobileri sayesinde meslek sahibi olan ve para kazanan Kanal ve Karadağ, daha sonra Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde atölye kurarak tam zamanlı ticarete başladı.
Atölyede beraber çalıştığı ve ortak olduğu Berna Karadağ ile daha önce bunun hayalini kurduklarını ifade eden Sedef Kanal, hayallerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.