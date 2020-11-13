Hatay'da sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiler! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de koronavirüsün hızla yayılması üzerine belirli dönemlerde sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Virüsün ilk pik yaptığı dönemde karantinada oldukları evde çok fazla vakit geçiren ev hanımları Sedef Kanal ve Berna Karadağ, çeşitli el işi ürünleri tasarlamaya başladı.