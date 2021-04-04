Hatay'da santranç antrenörü anne çocukları için arıcılığa başladı talebe yetişemiyor
HATAY'da Zahide Tansu Yırtıcı (29), çocuklarına doğal bal yedirmek için arıcılığa başladı. Yırtıcı, 60 kovanı olmasına rağmen pandemide talebe yetişemediğini söyledi.
Antakya ilçesinde yaşayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu, satranç antrenörü Zahide Tansu Yırtıcı, 2 çocuğuna doğal bal yedirmek için 7 yıl önce 3 kovanla arıcılığa başladı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde ana arı yetiştiriciliği eğitimi alan Yırtıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı proje desteği ile üretimini artırarak çevresindeki kadınlara da örnek oldu.
Zamanla kovan sayısını 60’a çıkaran Yırtıcı, “Çocuklarım için en güvenli ve en sağlıklı arı ürünlerini üretmek için bu işe başladım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde arıcılık kurslarına gittim. Orada Dr. Aziz Gül’ün kurslarına katılmıştım. O kurslarda, ana arı üretimi, suni tohumlama ve arıcılık eğitimi aldım." dedi.
Yırtıcı, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan bir proje desteği aldım. Şu an projemiz onaylandı ve arıcılık yapmaya devam ediyoruz. Projeden dolayı, kovan desteği, arı ekipmanı ve karavan desteği oldu” diye konuştu.