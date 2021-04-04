Hatay'da santranç antrenörü anne çocukları için arıcılığa başladı talebe yetişemiyor

Zamanla kovan sayısını 60’a çıkaran Yırtıcı, “Çocuklarım için en güvenli ve en sağlıklı arı ürünlerini üretmek için bu işe başladım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde arıcılık kurslarına gittim. Orada Dr. Aziz Gül’ün kurslarına katılmıştım. O kurslarda, ana arı üretimi, suni tohumlama ve arıcılık eğitimi aldım." dedi.