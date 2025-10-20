BIST 10.250
DOLAR 41,96
EURO 48,99
ALTIN 5.742,32

Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı...

|
Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı...

Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı... - Resim: 1

Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

111
Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı... - Resim: 2

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

211
Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı... - Resim: 3

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

311
Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı... - Resim: 4

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

411