Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor
HATAY'ın Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. angın halen devam ediyor...
Hatay'da Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.