Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'da Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.