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Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

HATAY'ın Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. angın halen devam ediyor...

Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'da Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

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Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

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Hatay'da orman yangını çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.

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