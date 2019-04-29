Hatay'da nişanlısının saldırdığı Berfin için kampanya
HATAY'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e (19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, "Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın" adlı yardım kampanyası düzenledi.
15 Ocak'ta Hatay İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesinde meydana gelen olayda; dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu, iddiaya göre, eski nişanlısı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı.
Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik, tutuklandı.
Gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kalan Berfin Özek için İskenderun Cemevinde gerçekleştirilen yardım amaçlı etkinliğine Berfin Özek, ailesi, avukatı Mehtap Sert, Cemevi Başkanı İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı.
"Ameliyat için maddi yardıma ihtiyacı var"
Etkinlikte konuşan İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Çınar, Berfin Özek'in ailesinin yapılacak ameliyatları karşılayacak gücünün olmadığını söyledi.