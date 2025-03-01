Hatay'da korkunç kaza! İşçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaralılardan 1'inin durumu ağır

Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."