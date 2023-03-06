Hatay'da kendi elektriğini üreten çadırlar dikkat çekiyor! Türkiye'de bir ilk konteyner tipi çadırların içine bakın
Hatay'da 600 depremzede, aydınlatma için gereken elektriği üreten ısı yalıtımlı çadırlarda kalıyor. Çadırlar İsveç'teki bir yardım kuruluşu tarafından Hassa'da kuruldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için İsveç'teki bir yardım kuruluşu ile Türkiye'deki yetkililerin iletişime geçmesiyle Hatay'ın Hassa ilçesinde çadır kent kurulmasına karar verildi.
Aydınlanma için gereken elektriği üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendisi üreten, ısı yalıtım özelliği bulunan 147 çadır kuruldu.
İsveç yardım kuruluşu tarafından kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin gıdadan giyime her ihtiyacı da Türkiye'deki yardım kuruluşları aracılığıyla karşılanıyor.
Depremzedelere yardım amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Hassa Kaymakamı Osman Acar, " Şu anda bu çadırımız, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Çadırlarımız konteyner tipi İsveç çadırları." dedi.