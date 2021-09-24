Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

Biyosistemler arasında en çok dikkat çeken bitki olan “su sümbülü” ılıman ve subtropikal iklimlerde, tatlı suların yüzeyinde yaşar. Hızla çoğalıp yayılır ve göllerin, kanalların üstünü kaplar böylece güneş ışınlarının derinlere ulaşmasını önler, sudaki nitratı emer.