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Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

İhlas Haber Ajansı
Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı. Kumsaldaki su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

Dünyanın en uzun sahillerinden olan Samandağ kıyı şeridinin yaklaşık 6 kilometresi Asi Nehri'nin sürüklediği su sümbülleri ile kaplandı.

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Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

Sahilin birçok yerini kaplayan ve su canavarı olarak bilinen su sümbülleri, kumsalı yürüyemeyecek hale getirdi.

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Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Peki Su sümbülü nedir, özellikleri nelerdir?

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Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde

Biyosistemler arasında en çok dikkat çeken bitki olan “su sümbülü” ılıman ve subtropikal iklimlerde, tatlı suların yüzeyinde yaşar.  Hızla çoğalıp yayılır ve göllerin, kanalların üstünü kaplar böylece güneş ışınlarının derinlere ulaşmasını önler, sudaki nitratı emer. 

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