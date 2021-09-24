Hatay'da ilginç görüntüler! Sahili istila etti!: Yürünemeyecek halde
HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı. Kumsaldaki su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Dünyanın en uzun sahillerinden olan Samandağ kıyı şeridinin yaklaşık 6 kilometresi Asi Nehri'nin sürüklediği su sümbülleri ile kaplandı.
Sahilin birçok yerini kaplayan ve su canavarı olarak bilinen su sümbülleri, kumsalı yürüyemeyecek hale getirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.
Peki Su sümbülü nedir, özellikleri nelerdir?
Biyosistemler arasında en çok dikkat çeken bitki olan “su sümbülü” ılıman ve subtropikal iklimlerde, tatlı suların yüzeyinde yaşar. Hızla çoğalıp yayılır ve göllerin, kanalların üstünü kaplar böylece güneş ışınlarının derinlere ulaşmasını önler, sudaki nitratı emer.