Hatay'da gizemli keşif ilk kez görüntülendi
Anadolu Ajansı
Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Beyaz Kumsal mevkisinden 20 metre derine yapılan dalış ile günümüzde faal olmayan volkanik Kel Dağı'nın içine girilerek, yeni bir su altı mağarası keşfedildi. Dalış eğitmeni ve rehber balık adam Mahmut İğde ile dalış partneri doktor Cihan Öztürk, denizin altından Kel Dağı'nın içine girerek, görsel olarak peribacalarını andıran bir su altı mağarası buldu.
Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Beyaz Kumsal mevkisinden 20 metre derine yapılan dalış ile günümüzde faal olmayan bir volkanik dağ olan 1736 metre yükseklikteki Kel Dağı'nın altındaki bu mağaraya, deniz seviyesinden 19 metre derine dalınarak giriş yapılabiliyor.
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Ana girişten 120 metre suyun altında ilerledikten sonra görselliğiyle büyüleyen mağaraya ulaşılıyor.
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Araştırmacı ekip, mağaranın bilinmeyenlerini ortaya çıkarmak için keşif dalışlarını sürdürüyor.
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Dalış eğitmeni ve rehber balık adam İğde, AA'ya yaptığı açıklamada, Kel Dağı'nın kendisi için çok özel bir dağ olduğunu dile getirdi.
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