Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Demirören Haber Ajansı
HATAY'ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.
Kırıkhan-Hassa otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem yönetimindeki 31 ABR 200 plakalı otomobil Buhara Mahallesi mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı.
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Kazada sürücü Ahmet Gülerdem ile aracındaki Firdevs, Büşra, Erdem, Betül ve Ayşe Gülerdem ile diğer sürücü Mustafa Koçar ve otomobilindeki Tolgahan ile Nilüfer Koçar ve Nilgün Özlem yaralandı.
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İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Ayşe Gülerdem'in kalbi durdu.
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Uzun süre kalp masajı yapılarak, hayata döndürülen Ayşe Gülerdem ile 9 yaralı ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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