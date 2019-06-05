Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

HATAY'ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 1

Kırıkhan-Hassa otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem yönetimindeki 31 ABR 200 plakalı otomobil Buhara Mahallesi mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı.

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Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 2

Kazada sürücü Ahmet Gülerdem ile aracındaki Firdevs, Büşra, Erdem, Betül ve Ayşe Gülerdem ile diğer sürücü Mustafa Koçar ve otomobilindeki Tolgahan ile Nilüfer Koçar ve Nilgün Özlem yaralandı.

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Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 3

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Ayşe Gülerdem'in kalbi durdu. 

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Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 4

 Uzun süre kalp masajı yapılarak, hayata döndürülen Ayşe Gülerdem ile 9 yaralı ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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