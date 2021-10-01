Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuşun ifadesi çıktı! Cezaevine girersem...
HATAY'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'i (14), boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert (47), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turgay Mert'in eşini ve iki çocuğunu katletme nedeni kan dondurdu...
İskenderun'da 29 Eylül'de İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bir uzman çavuş eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdü. Üzerlerine Türk bayrağı serip kaçtı. Yakalanan Turgay Mert, ifadesinde eşi ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı. Uzman Çavuş'un aile katliamı yapma nedeni kan dondurdu.
Uzman çavuşluk yaparken uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, dün öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayarak, “Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak" diyerek telefonu kapattı.
H.A., Turgay Mert'i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı.