Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuşun ifadesi çıktı! Cezaevine girersem...

İskenderun'da 29 Eylül'de İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bir uzman çavuş eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdü. Üzerlerine Türk bayrağı serip kaçtı. Yakalanan Turgay Mert, ifadesinde eşi ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı. Uzman Çavuş'un aile katliamı yapma nedeni kan dondurdu.