Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı
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Depremde yıkımın yaşandığı Hatay, drone ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında hiç şüphesi Hatay geldi.
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Hatay’da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü.
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Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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İşte Hatay'ın deprem sonraki halinden yansıyan acı manzaralar...
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