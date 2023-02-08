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Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı

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Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı

Depremde yıkımın yaşandığı Hatay, drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında hiç şüphesi Hatay geldi. 

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Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı

Hatay’da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü.

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Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Hatay'da durum vahim korkunç görüntüler geldi enkaz yığınları havadan böyle fotoğraflandı

İşte Hatay'ın deprem sonraki halinden yansıyan acı manzaralar...

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