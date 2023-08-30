Hatay'da dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü!
HATAY'da çocukları iki yerine dört ayak üzerinde yürüyen Ulaş ailesi, İngiltere, Avustralya ve ABD basınında yeniden tartışma konusu oldu. İngiliz bilim adamı yapılan son araştırma sonuçlarına göre ailenin neden böyle yürüdüğünü açıkladı.
'Dört ayak' üzerinde yürürken keşfedilen Türk aile, insan evrimi teorisindeki boşlukları bir araya getirmek amacıyla bilim insanları tarafından analiz edilmeye başlandı. Son olarak da İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Nicholas Humphrey, yaptığı araştırmalara dayanarak Ulaş ailesinin neden böyle yürüdüklerini açıkladı.
Aile ilk kez 2005'te 18 ila 34 yaşlarındaki çocuklarının dört ayak üzerinde yürüdüğü haberlere konu olunca bilim insanlarının dikkatini çekmişti. Ulaş ailesi önce bilimsel bir makaleyle gündeme gelmiş ve bunu 2006'da BBC'de yayımlanan "Dört Ayak Üzerinde Yürüyen Aile" adlı belgesel izlemişti.
İngiltere'deki London School of Economics'ten evrimsel psikolog Nicholas Humphrey, aileyi daha yakından incelemeye ve bazı çocukların neden bu şekilde hareket ettiğini ortaya çıkarmaya karar vermişti.
Humphrey, Ulaş ailesinde doğan 18 çocuktan 12'sinin sağlıklı olduğunu ama 6'sının bu şekilde yürüdüğünü tespit etmişti. 28 yaşındaki Gülen adlı erkek çocukları, bu durumdan özellikle etkilenmişti. Bu çocuklarda tespit edilen davranış, daha önce modern insan yetişkinlerinde görülmemiş bir özellikti.