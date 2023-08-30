Hatay'da dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü!

'Dört ayak' üzerinde yürürken keşfedilen Türk aile, insan evrimi teorisindeki boşlukları bir araya getirmek amacıyla bilim insanları tarafından analiz edilmeye başlandı. Son olarak da İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Nicholas Humphrey, yaptığı araştırmalara dayanarak Ulaş ailesinin neden böyle yürüdüklerini açıkladı.