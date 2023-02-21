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Hatay'da deprem sonrası mezarlar yola uçtu: Görenler gözlerine inanamadı!

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Hatay'da deprem sonrası mezarlar yola uçtu: Görenler gözlerine inanamadı!

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu.

Hatay'da deprem sonrası mezarlar yola uçtu: Görenler gözlerine inanamadı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay’da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu.

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Hatay'da deprem sonrası mezarlar yola uçtu: Görenler gözlerine inanamadı!

Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığında bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü.

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Hatay'da deprem sonrası mezarlar yola uçtu: Görenler gözlerine inanamadı!

Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. 

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Hatay'da deprem sonrası mezarlar yola uçtu: Görenler gözlerine inanamadı!

 Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.

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