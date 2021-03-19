Hatay'da dedesinden kaldı ilham alıp yapıyor! Usta kendisine özgü figürlerle özel davet alıyor
HATAY'da demircilikte yarım asrı geride bırakan Edip Bağdatlı (70), demire kendisine özgü figürlerle şekil veriyor.
Antakya ilçesinde dede mesleği demirciliğe 8 yaşında başlayan Edip Bağdatlı, demiri sanatla buluşturuyor. Aldığı siparişlerde, demirin kullanılacağı mimari yapıyı yerinde gören, yöreye, bölgeye özgü ve tarihte yaşanmışlıkları göz önüne alan Bağdatlı, demiri kendisine has figürlerle işleyip, sanat eserine dönüştürüyor.
Yaptığı işlerde, yol, insan, hayvan, bitki veya yörenin tarihini anımsatan figürler kullanan Bağdatlı, "Demiri yapmadan önce binanın mimarisi görmem gerekiyor, çünkü mimariye uygun çizimler olması lazım. Normalde demir işinde, her türlü model her binaya yapılıyor ama benim hoşuma gitmiyor." dedi.
Bağdatlı, "Oraya yapılacak demirler, korkuluklar, kapılar ya da her neyse anlam taşıması lazım. Genel anlamda bu işlere ‘ferforje’ deniyor. Biz, içimizde ne varsa onu yapıyoruz. Demir kapı, pencere, korkuluk gibi işler yapıyoruz" diye konuştu.
Birçok ülkeye davet üzerine gidip yapıyor
Tasarımları kendisinin yaptığını ve bunun için büyük emekler verdiğini söyleyen Bağdatlı, "Verilen siparişlerde bana herhangi bir model getirilmiyor, ben kendim tasarlayıp, kendim yapıyorum. Bugüne kadar, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Dubai, Katar, Almanya ve İsviçre’ye kadar gittim, demir işlerini yaptım” diye konuştu.