Hatay'da dedesinden kaldı ilham alıp yapıyor! Usta kendisine özgü figürlerle özel davet alıyor

Birçok ülkeye davet üzerine gidip yapıyor

Tasarımları kendisinin yaptığını ve bunun için büyük emekler verdiğini söyleyen Bağdatlı, "Verilen siparişlerde bana herhangi bir model getirilmiyor, ben kendim tasarlayıp, kendim yapıyorum. Bugüne kadar, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Dubai, Katar, Almanya ve İsviçre’ye kadar gittim, demir işlerini yaptım” diye konuştu.