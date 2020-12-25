Hatay'da çizgi film yaşlı adamın hayatını değiştirdi! Şimdi paraya para demiyor

Şu anda 1200 hindinin olduğu bir çiftliği bulunan Yayman, hem torununu sevindirdi hem de para kazanmaya başladı.Yayman yaptığı açıklamada, hem tarım hem de büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, çok sevdiği torunu sayesinde de hindi yetiştiricisi olduğunu söyledi.