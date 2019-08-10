Hatay'da çift cinsiyetli oğlak 'Şekernaz' görenleri şaşkına çeviriyor

"Başımıza ilk defa geldi"

Elde ettiği tecrübeleri doğrultusunda hayvanların kendi çocukları veya akrabalarından hamile kalması durumunda genital bozukluğun yaşanabileceğini söyleyen Menderes Çaylı, "Bu başımıza ilk defa geldi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Aslında istenmeyen bir durum olsa da çift cinsiyetli oğlağımız ailemizin göz bebeği oldu. Satmayı da, bırakmayı da düşünmüyoruz. Bilim halen bu durumun sebeplerini araştırıyor. Biz çobanların kendi edindikleri tecrübeden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Bu doğumların sebebi, bu hayvanlar kendi çocuklarından, kendi akrabalarından hamile kaldıklarında, anne rahminde cinsiyetleri oluştuğunda meydana gelen bir genital bozukluk oluyor. Normalde bu tür hayvanlar istenmez ama çift cinsiyetli oğlağımızın ailemizin göz bebeği oldu. Çocuklar onu çok seviyor, onu bırakmayı düşünmüyoruz. İnşallah ta kendisi yanımızda uzun yıllar yaşar" dedi.