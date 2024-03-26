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Hatay'da bir aile yok oldu! Feci kaza, 6 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hatay'da bir aile yok oldu! Feci kaza, 6 kişi hayatını kaybetti

HATAY'dan son gelen kaza haberi korkunç...Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da bir aile yok oldu! Feci kaza, 6 kişi hayatını kaybetti

Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Hatay'da bir aile yok oldu! Feci kaza, 6 kişi hayatını kaybetti

Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

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Hatay'da bir aile yok oldu! Feci kaza, 6 kişi hayatını kaybetti
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Hatay'da bir aile yok oldu! Feci kaza, 6 kişi hayatını kaybetti
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