Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde kan donduran olay! 9 yaşındaki kızı Elif Eylül S.'yi bıçakla öldüren annesi Bahar Berberci S. (33), aynı bıçakla kendini yaralayıp asit içerek intihar etmek istedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.
Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içerek intihar girişiminde bulundu.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.