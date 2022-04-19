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Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu

Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kan donduran olay! 9 yaşındaki kızı Elif Eylül S.'yi bıçakla öldüren annesi Bahar Berberci S. (33), aynı bıçakla kendini yaralayıp asit içerek intihar etmek istedi.

Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu

 Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.

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Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içerek intihar girişiminde bulundu. 

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Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Hatay'da anne vahşeti! 9 yaşındaki kızını kalbinden vurup intihar girişiminde bulundu

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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