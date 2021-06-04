BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,42

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

AFRİN'de şehit düşen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki TIR kazasında şehit olan iki asker için tören düzenlendi. Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun'un cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

14
Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehitler Sarılmaz, Yatkak ve Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

24
Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.

34
Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

44