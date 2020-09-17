Hatay'da 2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa'nın tek bir isteği var

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 3 çocuklu El Nezzel ailesi, bir kolu ve bacakları olmadan dünyaya gelen, diğer kolu da normal gelişim göstermeyen Mustafa El Nezzel'e ülkelerinde protez kol ve bacak taktıramayınca 18 ay önce Türkiye'ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Yakınlarının evinde kalan aile, maddi durumları iyi olmadığı için burada da çocuklarına protez taktıramadı.